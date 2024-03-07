Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Александр Котов поздравил Михаила Ведерникова с днём рождения

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и весь депутатский корпус облсобрания поздравили губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с днём рождения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов поздравил Михаила Ведерникова с днём рождения. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Сейчас, по прошествии немалого срока, я могу вновь и вновь повторить: нам очень повезло с губернатором. Качественные, заметные перемены не наступают сами собой. За каждым новым объектом, за непростым решением стоит человеческая воля, понимание важности проблемы, большой организационный труд», – сказал Александр Котов.

Он подчеркнул, что в непростых экономических и политических условиях Псковская область крепнет и развивается, бюджет уже удвоился и продолжает расти.

«Главная заслуга в этом, конечно, принадлежит нашему губернатору. Мне очень комфортно работать с Михаилом Юрьевичем. Это тот случай, когда говоришь с человеком на одном языке и знаешь, что он слышит и фиксирует главное, что обязательно ответит своими вариантами и предложит возможные ресурсы», – сказал спикер облсобрания.

Он добавил, что Михаил Ведерников – сильный, ответственный руководитель, который готов рискнуть для общего дела и результата. «И мне очень импонирует это качество, поскольку не раз и не два именно эта твёрдость, эта уверенность в правоте помогала сдвинуть дело с мёртвой точки, отстоять идеи на самом высоком уровне. Быть в одной команде с таким человеком, работать и нести свою долю ответственности – честь и большая радость», – сказал Александр Котов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 марта 2024

Денис Матвеев: «Народное признание» – знак качества Псковской области
07 марта 2024

ЕР обратится с поздравлениями к женщинам-военнослужащим
07 марта 2024

Кенгурята в сумке, вредная медведица и агрессивные фазаны: как встречают весну питомцы «Зоограда» Псковской области
07 марта 2024

Анастасия Иванова – о премии «Народное признание»: Очень приятно, что есть номинация «Бизнесмен года»
07 марта 2024

Публикуем график отключения электроэнергии в Великих Луках и Великолукском районе
07 марта 2024

От дня рождения до дня рождения: год Михаила Ведерникова
07 марта 2024

Из-за очередей на границе Латвии и Псковской области часть цветов не доедет до магазинов к 8 Марта
07 марта 2024

Борис Елкин поздравил Михаила Ведерникова с днём рождения

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...