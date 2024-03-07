Александр Котов поздравил Михаила Ведерникова с днём рождения

09:55, 07 марта 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и весь депутатский корпус облсобрания поздравили губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с днём рождения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Сейчас, по прошествии немалого срока, я могу вновь и вновь повторить: нам очень повезло с губернатором. Качественные, заметные перемены не наступают сами собой. За каждым новым объектом, за непростым решением стоит человеческая воля, понимание важности проблемы, большой организационный труд», – сказал Александр Котов.

Он подчеркнул, что в непростых экономических и политических условиях Псковская область крепнет и развивается, бюджет уже удвоился и продолжает расти.

«Главная заслуга в этом, конечно, принадлежит нашему губернатору. Мне очень комфортно работать с Михаилом Юрьевичем. Это тот случай, когда говоришь с человеком на одном языке и знаешь, что он слышит и фиксирует главное, что обязательно ответит своими вариантами и предложит возможные ресурсы», – сказал спикер облсобрания.

Он добавил, что Михаил Ведерников – сильный, ответственный руководитель, который готов рискнуть для общего дела и результата. «И мне очень импонирует это качество, поскольку не раз и не два именно эта твёрдость, эта уверенность в правоте помогала сдвинуть дело с мёртвой точки, отстоять идеи на самом высоком уровне. Быть в одной команде с таким человеком, работать и нести свою долю ответственности – честь и большая радость», – сказал Александр Котов.