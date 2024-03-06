Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

10:44, 07 марта 2024, ПАИ

Четыре пожара ликвидировали пожарные подразделения по Псковской области за минувшие сутки. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

6 марта в 14:22 произошло возгорание в полуприцепе Pezzaioli SBA63в в автомобиле тягач MAN TGS 19400 в деревне Козлово Невельского района. Огонь повредил колесо и полуприцеп. Предварительно, возгорание произошло из-за неисправности узлов механизмов полуприцепа. Автомобиль и полуприцеп удалось спасти от огня.

Также в 18:57 огонь повредил стенку в пластиковом контейнере на мусорной площадке, расположенной на улице Великолукской в Невеле. Предварительно, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём.

В 19:28 сгорел автомобиль Peugeot-J5 1991 года выпуска на улице Заходского в Новоржеве. Предварительная причина возгорания – аварийный режим электрооборудования внутри автомобиля.

Кроме того, в 22:32 в деревне Рыжково Великолукского района сгорело бесхозное строение. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.