Почти 12 тысяч тонн фруктов и ягод ввезли в Россию через Псковскую область в феврале

11:19, 07 марта 2024, ПАИ

11,8 тысячи тонн свежих импортных фруктов и ягод ввезли в феврале через пункты пропуска, расположенные в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

9,5 тысячи тонн яблок ввезли из Сербии и Молдовы, 711,5 тонны свежего винограда – из Перу, Индии, Чили и ЮАР, 405 тонн авокадо – из восьми стран мира, лидерами по поставкам которых стали Колумбия и Перу.

Также инспекторы управления проконтролировали 336,1 тонны свежих ананасов, 142 тонны лаймов и 167 тонн голубики.

Все партии подкарантинной продукции прошли тщательный карантинный фитосанитарный контроль и были допущены для дальнейшего следования в места завершения таможенного оформления, отметили в пресс-службе.