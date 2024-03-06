Вместо ремонта петербурженка украла у псковички 190 тысяч рублей

11:37, 07 марта 2024, ПАИ

Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы Санкт-Петербурга, которая обвинялась в растрате (ч. 2 ст. 160 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Летом прошлого года она заключила договор с собственницей жилья на оказание услуг по ремонту квартиры в Пскове. Перед началом работ получила от потерпевшей стройматериалы, а также деньги для покупки недостающих, которые она купила в «Леруа Мерлен». Но потом она вернула в «Леруа Мерлен» вверенные ей строительные материалы и получила за них 190 000 рублей, которые обратила в свою собственность.

Суд признал злоумышленницу виновной и назначил наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% из заработной платы.

Также в рамках гражданского иска с виновной взыскан причиненный имущественный вред.