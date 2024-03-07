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105 лет исполняется Великолукскому драматическому театру

105 лет исполняется Великолукскому драматическому театру, сообщили ПАИ в Госархиве Псковской области.

Фото из телеграм-канала Госархива Псковской области

О городском театре в Великих Луках упоминалось и ранее, еще в середине XIX века, - в материалах встречается информация о том, что на сцене двух кинематографов выступали гастролирующие труппы, шли постановки на открытой сцене Летнего сада. Но так ярко - с привлечением столь профессиональных актеров, режиссеров, декораторов - работа была начата только к концу 1918 года.

Координатором выступал подотдел искусств Великолукского уездного отдела народного образования. Появился театр «Дом просвещения», под крышу которого собрали разрозненные театральные коллективы. По планам в его штате должны были быть 29 артистов и сотрудников.

Первые репетиции начались в декабре 1918 года, а 18 марта 1919 состоялась первая премьера театра. Это была постановка по пьесе Максима Горького «На дне». Декоратором выступил Константин Степанович Елисеев, главным режиссером – Николай Иванович Истомин.

С марта по июль 1919 года прошло 20 премьер.

В фондах Государственного архива Псковской области хранятся материалы, свидетельствующие о первых шагах театра. В их числе протокол заседания коллегии уездного отдела народного образования Великих Лук от 9 марта 1920 года, которым был утвержден обновленный штат театра.

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