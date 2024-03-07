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Культура

Денис Василенко станет гостем программы «Проект Рестраврация»

Генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко станет гостем программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, в 14:00.

Денис Василенко. Фото: ПАИ

Чем занимается «Возрождение»: разрубает или развязывает гордиевы узлы?

Как собрать двадцать подрядчиков, все ответственные стороны за реставрацию – и провести совещание без жертв?

Какие открытия уже сделаны при обследовании Троицкого собора?

Не десятки – сотни: сколько объектов находятся в поле зрения «Возрождения»?

Об этом и многом другом с Денисом Василенко поговорят ведущие программы Мария Лисенкова и Александр Машкарин. Видео программы будет доступно на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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