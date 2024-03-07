Денис Василенко станет гостем программы «Проект Рестраврация»
Генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко станет гостем программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, в 14:00.
Чем занимается «Возрождение»: разрубает или развязывает гордиевы узлы?
Как собрать двадцать подрядчиков, все ответственные стороны за реставрацию – и провести совещание без жертв?
Какие открытия уже сделаны при обследовании Троицкого собора?
Не десятки – сотни: сколько объектов находятся в поле зрения «Возрождения»?
Об этом и многом другом с Денисом Василенко поговорят ведущие программы Мария Лисенкова и Александр Машкарин. Видео программы будет доступно на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».