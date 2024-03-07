При исследовании Троицкого собора обнаружено несколько ярусов старинных захоронений

14:27, 07 марта 2024, ПАИ

При реставрации Троицкого собора Псковского кремля специалисты сделали масштабные открытия: обнаружено 16 старинных захоронений. Об этом заявил гендиректор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко в программе «Проект Реставрация» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«В процессе работ, в процессе демонтажа мы увидели 16 новых саркофагов – но это было только начало. Это верхушка айсберга. Когда мы стали заходить ниже специальным оборудованием, стали проверять пустоты – обнаружили несколько ярусов надгробий. Это для нас был сюрприз. Достаточно серьезная находка», – отметил Денис Василенко.

По его словам, среди захоронений – важные персоны для того времени и самой церкви: знатные люди, князья, настоятели собора. Он также отметил, что у специалистов встал вопрос: исследовать этот материал или оставить как есть. Были приглашены специалисты, антропологи. На данный момент решено оставить всё как есть, не трогать, но при этом изменить методику работы.

«Думаю, что в Троицком соборе этих открытий будет ещё много. Например, в процессе проектирования было понимание, что собор стоит на четырех фундаментах. Ну, до этого было три и сейчас – четвертый. А сейчас, в процессе работы, мы увидели, что он частично только стоит на фундаментах, а частично он на новом фундаменте сделан. И более того, когда раскрыли штукатурку, мы увидели следы того, как строители Троицкого собора исправляли недоработки своих предшественников. Спустя 60 лет это примерно было уже. Собор в один момент стал оседать, поэтому заполнили галереи и сделали контрфорс. И вот эти следы видно, как они исправляли эту проблему. И достаточно очень грамотно», – отметил гендиректор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».