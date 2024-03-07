Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

При исследовании Троицкого собора обнаружено несколько ярусов старинных захоронений

При реставрации Троицкого собора Псковского кремля специалисты сделали масштабные открытия: обнаружено 16 старинных захоронений. Об этом заявил гендиректор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко в программе «Проект Реставрация» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

На фото: Денис Василенко. При реставрации Троицкого собора Псковского кремля были обнаружены старинные захоронения

«В процессе работ, в процессе демонтажа мы увидели 16 новых саркофагов – но это было только начало. Это верхушка айсберга. Когда мы стали заходить ниже специальным оборудованием, стали проверять пустоты – обнаружили несколько ярусов надгробий. Это для нас был сюрприз. Достаточно серьезная находка», – отметил Денис Василенко.

По его словам, среди захоронений – важные персоны для того времени и самой церкви: знатные люди, князья, настоятели собора. Он также отметил, что у специалистов встал вопрос: исследовать этот материал или оставить как есть. Были приглашены специалисты, антропологи. На данный момент решено оставить всё как есть, не трогать, но при этом изменить методику работы.

«Думаю, что в Троицком соборе этих открытий будет ещё много. Например, в процессе проектирования было понимание, что собор стоит на четырех фундаментах. Ну, до этого было три и сейчас – четвертый. А сейчас, в процессе работы, мы увидели, что он частично только стоит на фундаментах, а частично он на новом фундаменте сделан. И более того, когда раскрыли штукатурку, мы увидели следы того, как строители Троицкого собора исправляли недоработки своих предшественников. Спустя 60 лет это примерно было уже. Собор в один момент стал оседать, поэтому заполнили галереи и сделали контрфорс. И вот эти следы видно, как они исправляли эту проблему. И достаточно очень грамотно», – отметил гендиректор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 марта 2024

Посвящённый 8 Марта концерт проходит в штабе общественной поддержки в Пскове
07 марта 2024

Ирина Баранова – о «Народном признании»: Для меня все финалисты стали открытием 2023 года
07 марта 2024

Денис Василенко обозначил сложность с поставками камня из порховского карьера
07 марта 2024

Один из самых сложных объектов для реставрации в Псковской области назвал гендиректор АНО ​«Возрождение»
07 марта 2024

Студенты из Петербурга станут участниками проекта Пушкинского заповедника
07 марта 2024

В отделении общей хирургии Псковской областной больницы отремонтировали несколько кабинетов
07 марта 2024

Губернатор положительно оценил ремонт отделения профилактики Псковской горполиклиники
07 марта 2024

Ветеран труда Полина Тишечкова из Псковского района отметила 90-летие

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...