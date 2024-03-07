Почти на 8% выросла погрузка на железной дороге в Псковской области

12:34, 07 марта 2024, ПАИ

Погрузка на сети ОАО «РЖД» в Псковской области за январь-февраль 2024 года составила 59,5 тысячи тонн различных грузов. Это на 7,8 % выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили ПАИ в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

За два месяца этого года погрузили 19,1 тысячи тонн (+31,9 %) лесных грузов, 17,6 тысячи тонн (рост почти в 1,5 раза) нефтяных продуктов и нефти, 11,8 тысячи тонн (+0,5 %) строительных грузов, 4,3 тысячи тонн (-7,6 %) лома чёрных металлов, 2,4 тысячи тонн (рост в 3,1 раза) зерна.

В феврале 2024 года на железнодорожных станциях, расположенных на территории Псковской области, погрузили 28,9 тысячи тонн грузов, что на 2,5 % ниже показателя февраля прошлого года.