Мастер-класс по приготовлению блинов пройдёт в музее-усадьбе народа сето

15:00, 07 марта 2024, ПАИ

Мастер-класс по приготовлению блинов пройдёт в музее-усадьбе народа сето, сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

С 12 по 17 марта хозяйка усадьбы Кюлаотс проведёт мастер-классы по приготовлению блинчиков и расскажет истории о масленичных обычаях народа сето. Гостей угостят пирогами и малиновым чаем.

Для участия необходима предварительная запись по телефону 8-911-385-34-61.