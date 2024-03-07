Мастер-класс по приготовлению блинов пройдёт в музее-усадьбе народа сето
Мастер-класс по приготовлению блинов пройдёт в музее-усадьбе народа сето, сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея-заповедника.
С 12 по 17 марта хозяйка усадьбы Кюлаотс проведёт мастер-классы по приготовлению блинчиков и расскажет истории о масленичных обычаях народа сето. Гостей угостят пирогами и малиновым чаем.
Для участия необходима предварительная запись по телефону 8-911-385-34-61.
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