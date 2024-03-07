Два человека пострадали в ДТП в Великих Луках

16:43, 07 марта 2024, ПАИ

Двух человек госпитализировали после ДТП в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель автомобиля Lada не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет и врезалась в дерево на улице Горицкой в Великих Луках.

В результате ДТП пострадали 53-летний мужчина и 54-летняя женщина. Их госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.