Два человека пострадали в ДТП в Великих Луках
Двух человек госпитализировали после ДТП в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Водитель автомобиля Lada не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет и врезалась в дерево на улице Горицкой в Великих Луках.
В результате ДТП пострадали 53-летний мужчина и 54-летняя женщина. Их госпитализировали в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>