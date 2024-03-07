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Общество

Посвящённый 8 Марта концерт проходит в штабе общественной поддержки в Пскове

Праздничный концерт ансамбля «Голубые молнии» 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой десантно-штурмовой дивизии, посвящённый Международному женскому дню, проходит в штабе общественной поддержки в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.

«В преддверии этого весеннего праздника мы не могли обойти это мероприятие стороной и думали, как поздравить женщин, поэтому решили сделать такой подарок. Дорогие женщины, мы вас очень любим, пусть на ваших лицах всегда будут улыбки, а в семьях – благополучие», – поздравил женщин секретарь Псковского городского отделения партии Валерий Филимонов.

Артисты ансамбля исполнили различные хиты, известные песни и произведения для жительниц Пскова, среди которых матери и жëны бойцов СВО.

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