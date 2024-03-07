Горячая линия по вопросам прав потребителей заработает в Псковской области с 11 марта

17:12, 07 марта 2024, ПАИ

Горячую линию по актуальным вопросам защиты прав потребителей в судебном порядке проведёт Управление Роспотребнадзора по Псковской области с 11 по 22 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Потребители смогут получить консультации с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 (кроме субботы, воскресенья).

В Пскове, Псковском, Гдовском, Стругокрасненском, Плюсском, Порховском, Дновском районах консультирование будет осуществляться по телефонам (8 8112) 62-24-77, 62-25-03.

В Великих Луках, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах можно проконсультироваться по телефонам: (8 811-53) 7-70-96, 3-72-01.

В Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах горячая линия будет работать по телефонам (8 811-51) 2-54-02, (8 811-38) 2-24-23.

В Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах потребители могут дозвониться по телефону (8 811-52) 3-20-07.