Пскович до смерти избил соседа табуретом

18:18, 07 марта 2024, ПАИ

Псковича обвиняют в избиении соседа до смерти, сообщили ПАИ в пресс-службе Следственного управления СК России по Псковской области.

6 марта в правоохранительные органы поступило сообщение, что в одном из общежитий в Пскове обнаружено тело 49-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, к совершению преступления причастен 39-летний сосед мужчины, который в ночь с 4 на 5 марта поссорился с потерпевшим, после чего несколько раз ударил его руками, ногами и табуретом по голове. Мужчина скончался от полученных травм.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства преступления.