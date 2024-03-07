Вечерняя «Ласточка» из Пскова в Санкт-Петербург задерживается на неопределённое время
Вечерняя «Ласточка» по маршруту Псков – Санкт-Петербург задерживается на неопределённое время.
По предварительной информации, впереди на пути следования из-за поломки прекратил движение грузовой состав, который теперь ждёт исправный локомотив.
По расписанию «Ласточка» должна прибыть на Балтийский вокзал в Санкт-Петербурге в 23:10.
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