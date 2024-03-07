Вечерняя «Ласточка» из Пскова в Санкт-Петербург задерживается на неопределённое время

21:09, 07 марта 2024, ПАИ

Вечерняя «Ласточка» по маршруту Псков – Санкт-Петербург задерживается на неопределённое время.

По предварительной информации, впереди на пути следования из-за поломки прекратил движение грузовой состав, который теперь ждёт исправный локомотив.

По расписанию «Ласточка» должна прибыть на Балтийский вокзал в Санкт-Петербурге в 23:10.