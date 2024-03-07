В Пскове изъяли фальшивую пятитысячную купюру

23:14, 07 марта 2024, ПАИ

Фальшивую пятитысячную банкноту обнаружили в финансовой организации Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся сведениям, она поступила в выручке одного из псковских магазинов.

Обстоятельства произошедшего выясняются.