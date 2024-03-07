Губернаторский симфонический оркестр и солисты Закировы выступили на сцене Псковской филармонии
Губернаторский симфонический оркестр и солисты Татьяна и Дамир Закировы выступили на сцене Псковской областной филармонии в преддверии 8 Марта, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
На сцене звучали романтичные мелодии и яркие произведения, отметил он.
«Дорогие наши! Оставайтесь всегда такими же уникальными, талантливыми и прекрасными!» – написал глава региона.
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Губернаторский симфонический оркестр и солисты Закировы выступили на сцене Псковской филармонии
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