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Культура

Губернаторский симфонический оркестр и солисты Закировы выступили на сцене Псковской филармонии

Губернаторский симфонический оркестр и солисты Татьяна и Дамир Закировы выступили на сцене Псковской областной филармонии в преддверии 8 Марта, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

На сцене звучали романтичные мелодии и яркие произведения, отметил он.

«Дорогие наши! Оставайтесь всегда такими же уникальными, талантливыми и прекрасными!» – написал глава региона.

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