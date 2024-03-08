Борис Елкин поздравил псковичек с 8 Марта

09:11, 08 марта 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил жительниц города с Международным женским днём в своём телеграм-канале.

«Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с 8 Марта! Вы – стержень семьи, олицетворение заботы и поддержки, уюта и гармонии. Вы – символ красоты и нежности, мудрости и силы. Вы – источник жизни, вдохновения и мотивации», – написал глава города.

Отдельно он поблагодарил женщин за тепло и доброту к миру. «Пусть ваши сердца будут наполнены любовью, а душа светится счастьем. Всё самое лучшее для вас!» – пожелал Борис Елкин.