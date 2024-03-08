Псковские росгвардейцы поздравили вдов погибших боевых товарищей с 8 Марта
Псковские росгвардейцы поздравили с Международным женским днём вдов и матерей погибших боевых товарищей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Росгвардейцы вручили женщинам цветы и подарки и спросили, чем они могут помочь.
«Родственники погибших поблагодарили росгвардейцев за добрые пожелания, оказываемую на протяжении многих лет поддержку и за то, что память о дорогих им людях много лет живёт в сердцах коллег», – написали в пресс-службе.
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