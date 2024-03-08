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Митрополит Псковский и Порховский Арсений проведёт предстоящее богослужение в Пскове

Митрополит Псковский и Порховский Арсений проведёт предстоящее богослужение в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

9 марта 2024 года, во Вселенскую родительскую субботу, митрополит Арсений совершит Божественную литургию в храме Воскресения Христова в Пскове. Начало богослужения – в 10:00.

9 марта 2024 года, накануне недели мясопустной, о Страшном Суде, митрополит Арсений возглавит всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Начало богослужения – в 18:00.

10 марта 2024 года, в неделю мясопустную, о Страшном Суде, митрополит Арсений совершит Божественную литургию в храме Апостолов Петра и Павла (на Брезе) Пскова. Начало богослужения – в 10:00.

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