Митрополит Псковский и Порховский Арсений проведёт предстоящее богослужение в Пскове

15:48, 08 марта 2024, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Арсений проведёт предстоящее богослужение в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

9 марта 2024 года, во Вселенскую родительскую субботу, митрополит Арсений совершит Божественную литургию в храме Воскресения Христова в Пскове. Начало богослужения – в 10:00.

9 марта 2024 года, накануне недели мясопустной, о Страшном Суде, митрополит Арсений возглавит всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Начало богослужения – в 18:00.

10 марта 2024 года, в неделю мясопустную, о Страшном Суде, митрополит Арсений совершит Божественную литургию в храме Апостолов Петра и Павла (на Брезе) Пскова. Начало богослужения – в 10:00.