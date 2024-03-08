Любитель кофе из Великих Лук подозревается в краже

18:58, 08 марта 2024, ПАИ

Великолучанин подозревается в краже нескольких банок кофе в одном из местных магазинов в Великих Луках. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел УМВД.

Представитель магазина, расположенного на улице Некрасова, обратилась в полицию с сообщением о том, что с прилавка похитили 15 упаковок кофе.

В преступлении подозревают 28-летнего неработающего, ранее судимого жителя Новосокольников. Он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело.