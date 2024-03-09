90 лет исполнилось со дня рождения Юрия Гагарина
90 лет со дня рождения космонавта Юрия Гагарина исполнилось сегодня, 9 марта.
Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского района Западной области РСФСР (в настоящее время Смоленская область).
В конце 1957 года он поступил в истребительный авиационный полк Северного флота и был зачислен в группу кандидатов в космонавты.
Космический корабль «Восток» с космонавтом Юрием Гагариным на борту стартовал с космодрома Байконур 12 апреля 1961 года в 9:07. Через 108 минут пилот приземлился вблизи деревни Смеловка Энгельсского района.
Юрий Гагарин был удостоен звания Героя Советского Союза и награждён орденом Ленина.
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