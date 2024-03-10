Власти Литвы планируют конфисковать около 50 машин с российскими номерами

12:45, 10 марта 2024, ПАИ

Власти Литвы планируют конфисковать около 50 машин с российскими номерами с 11 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене.

«Это те машины, которые участвуют в транспортном движении. Возможно, еще сколько-то автомобилей стоят на парковочных площадках», — сказала она.

Напомним, что машины с российскими номерами должны покинуть Литву до 11 марта. Исключения предусмотрены для транспортных средств с номерами РФ, которые следуют транзитом в Калининградскую область и из Калининградской области.

Подобное ограничение начнёт действовать и в Финляндии с 16 марта.