Реставрация церкви Сорока Мучеников Севастийских продолжается в Печорах

20:56, 10 марта 2024, ПАИ

Реставрация церкви Сорока Мучеников Севастийских продолжается в Печорах, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Работы проводятся внутри памятника и с фасадной стороны.

Фотофиксация позволяет визуально оценить размеры внешних повреждений каменной кладки. Трещины обнаружили на внутренней стене церкви после того, как разобрали иконостас.



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»













В настоящее время специалисты расчищают стены от деструктированных элементов кладки. В дальнейшем они укрепят стены и фундаменты в этом и других местах.

Церковь Сорока Мучеников Севастийских была первой в подмонастырской слободе. В 1540 году перенесена из монастыря на «дворец» напротив главного входа в монастырь преподобным Корнилием. Современную церковь возвели в 1817 году, а в 1860-м построили каменную колокольню. Благодаря археологическим раскопкам были обнаружены захоронения, которые принадлежали первоначальному деревянному храму XVI века, а также древняя городская мостовая.