15 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

09:35, 11 марта 2024, ПАИ

15 единиц оружия и 27 боеприпасов изъяли росгвардейцы в Псковской области с 4 по 10 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

За неделю в регионе провели 72 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, по результатам которых выявили семь административных правонарушений.

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, напомнили о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия за 30 суток до окончания действия разрешения в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал «Госуслуги».