13 пожаров ликвидировали в Псковской области за четыре дня

10:43, 11 марта 2024, ПАИ

13 пожаров ликвидировали пожарные подразделения за четверо суток в Псковской области, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В частности, жилой дом выгорел изнутри в деревне Барбаши Псковского района. Кроме того, в доме сгорела кровля. При пожаре погиб 36-летний мужчина. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования. Дом спасли.

Автомобиль Lada Priora 2007 года выпуска сгорел в деревне Малитино Порховского района. Предварительной причиной возгорания является короткое замыкание в моторном отсеке.

Жилой дом сгорел на улице Нововойсковой в Пскове. При пожаре пострадала 43-летняя женщина. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки внутри жилого дома.

На двух участках сгорели бани в СНТ «Юбилейное» в Псковском районе. Предварительной причиной возгорания является нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи на одном из участков. Спасли два дачных дома.