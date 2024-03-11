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Общество

Пришедшие на выборы семьями псковичи смогут принять участие в розыгрыше 100 тысяч призов 

Пришедшие на выборы президента семьями псковичи смогут принять участие в розыгрыше 100 тысяч призов, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Розыгрыш – часть семейного проекта «Всей семьей», инициированного к Году семьи общественной организацией «Я помогаю детям». Проект поддержан федеральными партнерами.

15-17 марта семьям – участникам проекта нужно прийти на избирательные участки, проголосовать и сделать общее семейное фото, например, на фоне участка. Если участники голосуют дистанционно, то можно сделать общую фотографию на фоне компьютера. Чем больше будет членов семьи на фото, тем лучше. Затем фото нужно опубликовать у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» или «Одноклассники» с обязательным официальным хештэгом проекта #всейсемьей.

Среди голосующих разыграют 100 000 семейных фотокниг, фотографии для которых подберут сами участники. Кроме того, будут разыграны 2000 сертификатов на покупки на известном маркетплейсе. Каждая семья получит именной сертификат участника проекта.

Розыгрыш призов состоится 4 апреля. В те же сроки организаторы подведут итоги всего проекта «Всей семьей» и разыграют между финалистами 100 семейных путешествий. Чтобы стать финалистом, необходимо выполнить все 15 заданий проекта.

Для участия в проекте и розыгрыше призов нужно пройти простую регистрацию в одной из социальных сетей на выбор пользователя: VK: https://vk.com/al_im.php?sel=-223569207; «Одноклассники»: https://ok.ru/group/70000004698632/messages.

Вся информация о проекте «Всей семьей» – на официальном сайте проекта: всейсемьей.рф.

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