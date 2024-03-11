Приуроченный к 102-летию «Михайловского» концерт состоится 16 марта

13:28, 11 марта 2024, ПАИ

Жителей и гостей Псковской области 16 марта приглашают на концерт, приуроченный к 102-летию Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Перед жителями и гостями региона выступят молодые, но уже известные музыканты из Москвы – Катерина Анохина (цимбалы) и София Каландадзе (арфа). Программу, которую они предполагают представить в Пушкинском заповеднике, включает в себя произведения русских композиторов XIX – первой половины XX столетия: М. И. Глинки, К. Н. Лядова, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова, Н. К. Метнера – как классические «шлягеры», так и сочинения почти неизвестные широкому слушателю.

«Второе прежде всего относится к музыке Константина Лядова. Меломаны хорошо знают творчество его гениального сына, автора «Волшебного озера» и «Кикиморы» Анатолия Константиновича Лядова. Сам же Константин Николаевич, музыкант не в первом поколении, композитор, незаурядный аранжировщик и дирижёр, в своё время был не менее, а может даже и более известен. С 1849 года он был главным дирижёром петербургской русской оперной труппы, позднее – первым главным дирижёром Мариинского театра. Среди композиторского наследия Константина Лядова – музыка ко многим балетам, комедиям и водевилям, с успехом шедшим на отечественной сцене», – пояснили в музее.

В «Михайловском» особо отметили, что предстоящее выступление столичные исполнительницы готовили специально к 102-му музейному дню рождения – к годовщине объявления псковских пушкинских мест государственным заповедником «Пушкинский уголок». При этом для праздничного «музыкального приношения» Пушкину и его музею по большей части были выбраны пьесы, написанные по мотивам пушкинских сюжетов.

Концерт, который назвали «Воспетая мудрость. По сказкам Пушкина», дадут 16 марта в Научно-культурном центре музея-заповедника (бульвар Гейченко, 1 в Пушкинских Горах). Мероприятие начнётся в 16:00. Возрастные ограничения для слушательской аудитории не предусмотрены.

Вход на концерт Катерины Анохиной и Софии Каландадзе в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» свободный.