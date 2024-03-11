Форум «Русский Запад» пройдёт в Пскове в апреле

14:48, 11 марта 2024, ПАИ

Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» состоится в Псковской области с 16 по 18 апреля. На событии уже в 19-й раз соберутся представители литературного сообщества из различных регионов России и представители издательств. Мероприятие состоится в Псковской областной универсальной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительстве региона.

В этом году событие посвящено 80-летию образования Псковской области. В рамках форума планируется провести книжную выставку-ярмарку издательств России и презентации издательских проектов.

Кроме того, в рамках мероприятия вручат премию «За заслуги в краеведческой деятельности» имени С. А. Цвылева и наградят победителей регионального конкурса «Псковская книга –2023», который проводится в четырёх номинациях: «Лучшее издание по истории края», «Человек книги», «Лучшее литературно-художественное произведение» и «Книга года».

Заявки на конкурс организаторы будут принимать до 25 марта.