Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская область получит 7,5 млн рублей федеральных субсидий на догазификацию в 2024 году

На софинансирование подключения домов льготной категории граждан к газовым сетям в рамках программы социальной газификации Псковской области выделят 7 млн 466 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин 7 марта. Всего средства (в общей сложности миллиард рублей) получат 57 российских регионов, сообщается на сайте кабинета министров.

Фото: ПАИ

За счет выделенных средств участникам программы предоставят субсидию на покупку оборудования и подключение домов к газовым сетям. Ее размер составит не менее 100 тысяч рублей. Кроме того, теперь сети будут прокладываться до границ участков с домом в садоводческих товариществах, расположенных внутри газифицированных населенных пунктов.

Субсидии в рамках программы социальной газификации получат: участники военной операции и члены их семей; ветераны Великой Отечественной войны; многодетные родители; граждане с невысокими доходами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 марта 2024

Видеостену для наблюдения за выборами начали монтировать в Пскове
11 марта 2024

Псковская область получит 7,5 млн рублей федеральных субсидий на догазификацию в 2024 году
11 марта 2024

Новые возможности для авторов творческих проектов презентовали в региональном избирательном штабе в Пскове
11 марта 2024

Александр Голышев: Участие в выборах – наш гражданский и патриотический долг
11 марта 2024

50 лет совместной жизни отметили супруги Старостины из Пустошки
11 марта 2024

Встреча с участниками Всемирного фестиваля молодёжи проходит в медиацентре ПАИ
11 марта 2024

Название кафе «Кофе с Кикоиным» объяснили его создатели
11 марта 2024

Форум «Русский Запад» пройдёт в Пскове в апреле

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...