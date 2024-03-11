Псковская область получит 7,5 млн рублей федеральных субсидий на догазификацию в 2024 году

16:37, 11 марта 2024, ПАИ

На софинансирование подключения домов льготной категории граждан к газовым сетям в рамках программы социальной газификации Псковской области выделят 7 млн 466 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин 7 марта. Всего средства (в общей сложности миллиард рублей) получат 57 российских регионов, сообщается на сайте кабинета министров.

За счет выделенных средств участникам программы предоставят субсидию на покупку оборудования и подключение домов к газовым сетям. Ее размер составит не менее 100 тысяч рублей. Кроме того, теперь сети будут прокладываться до границ участков с домом в садоводческих товариществах, расположенных внутри газифицированных населенных пунктов.

Субсидии в рамках программы социальной газификации получат: участники военной операции и члены их семей; ветераны Великой Отечественной войны; многодетные родители; граждане с невысокими доходами.