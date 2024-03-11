Программу Фестиваля русской музыки представили псковичам

17:02, 11 марта 2024, ПАИ

Программу 50-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова представила Театрально-концертная дирекция Псковской области. С 16 по 25 марта псковичи смогут посетить балет, оперу, послушать духовную музыку, побывать на концертах одних из лучших симфонических оркестров страны, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

16 марта

Открытие 50-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова состоится в этот день. Для зрителей будет представлен «Балетный гала-концерт. Кармен» в БКЗ филармонии в 15:00 и 19:00.

18 марта

Симфонический оркестр Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова выступит перед зрителями в БКЗ филармонии в 19:00.

Концертная программа из произведений русских композиторов включает в себя одну из самых драматичных, полную смятения и горьких размышлений симфоний А. Глазунова, симфоническую пьесу «Сказка» Н. Римского-Корсакова, навеянную прологом к «Руслану и Людмиле» Пушкина и одно из лучших воплощений пушкинского сюжета в музыке – музыкальные иллюстрации Г. Свиридова к повести А. С. Пушкина «Метель».

19 марта

Авторский спектакль с песочной анимацией «Сказка в русской музыке» Ольги Пикколо пройдёт в БКЗ филармонии в 15:00.

Слушатели от четырёх лет смогут познакомиться с двумя сказочными музыкальными сказочными шедеврами: симфонической картиной «Кикимора» и «Сказкой о царе Салтане».

Также в этот день пройдёт камерный концерт «Окно в Россию» в БКЗ филармонии в 19:00. Российский ансамбль «Солисты Екатерины Великой», специализирующийся в области аутентичного исполнения барочной музыки. Прозвучит ария из первой оперы на русском языке «Цефал и Прокрис», «Русская симфония» (1740-е) и Соната для скрипки и бассо континуо (посвящена великому князю Павлу Петровичу), Русская песня из оперы «Индейская семья в Англии».

Концерт проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта «Возвращение имён».

Помимо этого, в Детской музыкальной школе № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова в 19:00 состоится выступление Петербургского Молот-ансамбля. В программе концерта, собранной вокруг сюиты из «Истории солдата» Стравинского, встречаются расшифровки фольклорных наигрышей, русские плясовые от Чайковского до современных молодых российских композиторов.

20 марта

Государственная академическая симфоническая капелла России. Концерт «Светлый праздник» пройдёт в БКЗ филармонии в 19:00. В концертной программе прозвучат оркестровые сочинения Н. А. Римского-Корсакова, 180-летие со дня рождения которого отмечается в 2024 году.

21 марта

Выступит Государственная академическая симфоническая капелла России в БКЗ филармонии в 19:00. «Тебе поем»: духовная музыка России.

Программа концерта представляет собой экскурс в русскую духовную музыку XIX-XX веков, среди которой как классические литургии Иоанна Златоуста П. Чайковского и С. Рахманинова, вокальная музыка В. Калинникова и С. Танеева, так и духовные сочинения конца XX века композиторов Н. Сидельникова и А. Шнитке, соединявших в своём творчестве музыкальную архаику и различные направления музыкального авангарда.

22 марта

Ансамбль русской музыки «Псков». Концерт «В каждой ноте – вдохновенье» пройдёт в БКЗ филармонии в 19:00.

Программа посвящается 225-летию А. С. Пушкина, отмечаемому в 2024 году. Сказочного колорита и музыкального вдохновения добавит гость – лауреат международных и всероссийских конкурсов Константин Шаханов.

24 марта

Концерт объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева состоится в БКЗ филармонии в 13:00.

В программу войдут сочинения Модеста Мусоргского.

Концерт пройдёт в рамках фестиваля «Гений места» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Также в этот день будет представлена опера «Хованщина» в исполнении солистов оперы Мариинского и Большого театров, хора и объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров.

Концерт пройдёт в рамках фестиваля «Гений места» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в БКЗ филармонии в 18:00.

25 марта

Пройдёт концерт объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева в БКЗ филармонии в 19:00.

В программу войдут сочинения Модеста Мусоргского.

Концерт пройдёт в рамках фестиваля «Гений места» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Узнать подробности можно в Псковской областной филармонии.

Отметим, что фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.