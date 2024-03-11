Жители Пустошки до смерти избили знакомого и отнесли его тело в подвал

16:54, 11 марта 2024, ПАИ

Жители Пустошки до смерти избили знакомого и отнесли его тело в подвал, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.

6 марта в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в подвале одного из домов в Пустошке тела 47-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, к совершению преступления причастны двое знакомых потерпевшего, с которыми он 4 марта распивал спиртные напитки в гостях у одного из них. Во время употребления спиртного между мужчинами произошёл конфликт и они избили собутыльника. Затем обвиняемые перенесли тело скончавшегося знакомого в подвал дома, где его и обнаружили.

По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств расследуемого преступления. Фигуранты задержаны в процессуальном порядке, им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, судом по ходатайству следователя обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.