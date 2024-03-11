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Общество

Открытый урок по цифровой грамотности и кибербезопасности прошёл в псковском лицее

Открытый урок по цифровой грамотности и кибербезопасности состоялся в Псковском техническом лицее сегодня, 11 марта. Каким образом проходил урок, какие темы были затронуты, рассказал ПАИ учитель информатики Сергей Конончук.

Открытый урок по цифровой грамотности и кибербезопасности прошёл в Псковском техническом лицее. Фото здесь и далее предоставил Сергей Конончук

«На уроке ребята знакомились с такими понятиями, как дипфейк, доксинг, безопасность аккаунта. Были разобраны эти три основных направления. По каждому мы поговорили, что это за понятие, что к нему относится, как вести себя в интернете. Что нужно сделать, чтобы избежать попадания личных данных в общий доступ», – отметил эксперт.

Урок проходил с использованием контента просветительского проекта «Цифровой ликбез». Учитель провёл презентацию согласно темам урока, ребята просмотрели видеоролики, к которым были предложены тестовые материалы для закрепления материала.

«Сейчас соцсети распространены повсеместно. И каждый использует их: кто в учебных целях, кто для общения. Какая-то информация в профиле в любом случае заполняется. Если эти сведения раскрывают личность: указан номер телефона, адрес проживания – такая личная информация может повредить пользователю. Важно донести детям, что этими данными могут воспользоваться злоумышленники в корыстных целях», – подчеркнул Сергей Конончук.

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