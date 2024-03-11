Россиянам рассказали, что можно подарить близким на Масленицу
Что можно подарить родным и близким на Масленицу, рассказало «Радио 1».
Отличным подарком может стать блинная сковорода или электроблинница. Также можно подарить посуду для сервировки стола с русскими народными росписями или самовар, который также является одним из символов Масленицы.
Оригинальными подарками могут стать расписной платок или льняная одежда, а также вязаные варежки, перчатки или носки. Кроме того, в атмосферу праздника впишутся вышитые или расписанные в древнерусском стиле пледы, скатерти или салфетки.
Можно также подарить декоративный венок из трав, который обычно вешают над дверным проёмом или ставят в вазу. Этот подарок может быть ещё более персонализированным, если собрать и засушить растения своими руками.
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