Россиянам рассказали, что можно подарить близким на Масленицу

23:52, 11 марта 2024, ПАИ

Что можно подарить родным и близким на Масленицу, рассказало «Радио 1».

Отличным подарком может стать блинная сковорода или электроблинница. Также можно подарить посуду для сервировки стола с русскими народными росписями или самовар, который также является одним из символов Масленицы.

Оригинальными подарками могут стать расписной платок или льняная одежда, а также вязаные варежки, перчатки или носки. Кроме того, в атмосферу праздника впишутся вышитые или расписанные в древнерусском стиле пледы, скатерти или салфетки.

Можно также подарить декоративный венок из трав, который обычно вешают над дверным проёмом или ставят в вазу. Этот подарок может быть ещё более персонализированным, если собрать и засушить растения своими руками.