Шесть пожаров ликвидировано в Псковской области за минувшие сутки

10:00, 12 марта 2024, ПАИ

Шесть пожаров ликвидировано пожарными подразделениями на территории Псковской области за минувшие сутки. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Так, в ночь на 11 марта в СНТ «Юбилейное» в Псковском районе сгорели две хозяйственные постройки. Причиной возгорания предварительно стало нарушение пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

В этот же день в утреннее время в Великолукском районе случилось возгорание в СНТ «Подснежник-2». Огнём повреждена стена и потолок, садовый дом закопчен по всей площади. Нарушение пожарной безопасности при устройстве печи послужило возможной причиной пожара. Спасены два садовых дома.

Днём огонь охватил бесхозное строение в Пыталово, повреждены два помещения. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

В деревне Демянка Порховского района горел жилой дома. Огнём уничтожена кровля по всей площади, обошлось без пострадавших. Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание электропроводки внутри жилого дома.

В Великих Луках на улице Котовского в бесхозном строении огнем повреждена стена. Неосторожное обращение с огнем могло стать вероятной причиной возгорания.

Жилой дом выгорел изнутри по всей площади в 18:37 в Псковском районе, в деревне Логозовичи. Неосторожное обращение с огнем послужило возможной причиной распространения огня.