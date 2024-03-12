Заболеваемость ОРВИ снизилась в Псковской области

11:32, 12 марта 2024, ПАИ

3 254 случая заболевания ОРВИ выявили в Псковской области с 4 по 10 марта. При этом заболеваемость ОРВИ в Пскове составила 1 515 случаев, или 46,6 % от общего количества заболеваний по области. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, заболеваемость в регионе по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 21,8 %, в Пскове – на 24 %.

За этот же период в области зарегистрировали 34 случая заболевания COVID-19. В том числе выявлено четыре случая лабораторно подтвержденного гриппа.