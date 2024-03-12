В Псковской области запустят школы сахарного диабета

11:03, 12 марта 2024, ПАИ

Школы сахарного диабета Псковской области в поликлиниках, районных и межрайонных больницах оснащаются по новому федеральному проекту «Борьба с сахарным диабетом». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Некоторые медицинские организации, например Островская межрайонная больница, уже используют новую технику. В скором времени начнутся занятия в обновленных кабинетах Псковской городской поликлиники и других медицинских организациях.

В Псковской областной клинической больнице готовят помещение, где разместится Школа сахарного диабета. Уже поступили компьютеры, принтеры, мебель. Новая техника поможет максимально наглядно и интерактивно проводить занятия.

Федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом» реализуется с декабря 2023 года. Всего в Псковской области закуплено 1733 единицы медицинского оборудования на сумму 75,5 млн рублей.

Адресный федеральный проект направлен на модернизацию оказания помощи гражданам с эндокринными нарушениями. Основная задача включает в себя информирование пациентов, создание диабетических школ и предоставление фармпрепаратов и специализированных изделий на льготных условиях.