77 участков в Пскове и шесть в Острове оснастят КОИБами

11:57, 12 марта 2024, ПАИ

В дни президентских выборов с 15 по 17 марта голосование с помощью КОИБ (комплексов обработки избирательных бюллетеней) будет осуществляться на 77 избирательных участках в Пскове и на шести — в Острове. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии Псковской области.

Для обеспечения функционирования КОИБ из числа членов участковых избирательных комиссий определяются операторы комплекса обработки избирательных бюллетеней.

С 19 февраля по 6 марта 166 человек прошли курс обучения правилам эксплуатации КОИБ.