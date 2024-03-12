Подведены итоги первенства Пскова по таврелям среди школьников

13:21, 12 марта 2024, ПАИ

Подведены итоги командно-личного первенства Пскова по таврелями среди школьников, сообщили ПАИ в Федерации таврелей Псковской области.

В соревнованиях приняли участие 20 таврелистов из десяти школ Пскова.

В личном зачёте лучшей стала Вероника Петрова. Она набрала 6,5 очка из семи возможных. С тем же количеством баллов вторым стал Никита Виноградов. Замкнул тройку лидеров Павел Васильев.

В командном зачёте лучшими стали ученики Псковского технического лицея, набрав в сумме 12,5 очка. Серебро досталось воспитанникам Гуманитарного лицея. Бронза на счету Инженерно-лингвистической гимназии.

Среди девочек лучшей стала Милана Чеждоева. Серебряную награду завоевала Мария Визляева. Бронза досталась Ксении Ефимовой.

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