Александр Котов станет гостем программы «Оглавление»
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 12 марта.
Ведущие программы Максим Андреев и Александр Машкарин поговорят с председателем Собрания об особенностях президентской предвыборной кампании на территории Псковской области, о том, какими должны быть дебаты доверенных лиц и где в Псковской области можно научиться дискутировать, обсудят, куда в первую очередь необходимо направить средства, которые будут сэкономлены от уплаты бюджетных кредитных долгов.
Программа «Оглавление» выйдет в радиоэфир в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте.
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