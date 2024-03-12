Александр Котов станет гостем программы «Оглавление»

13:33, 12 марта 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 12 марта.

Ведущие программы Максим Андреев и Александр Машкарин поговорят с председателем Собрания об особенностях президентской предвыборной кампании на территории Псковской области, о том, какими должны быть дебаты доверенных лиц и где в Псковской области можно научиться дискутировать, обсудят, куда в первую очередь необходимо направить средства, которые будут сэкономлены от уплаты бюджетных кредитных долгов.

Программа «Оглавление» выйдет в радиоэфир в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте.