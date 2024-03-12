Особенности президентской избирательной кампании в регионе назвал Александр Котов

14:17, 12 марта 2024, ПАИ

Особенности президентской избирательной кампании в Псковской области назвал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 марта.

«Основная особенность этой кампании заключается в том, что мы в очередной раз определяем путь развития нашей страны на предстоящие шесть лет, то есть на срок полномочий президента, которого мы изберём на этих выборах. Вторая особенность – это беспрецедентное внимание со стороны мировой общественности к этим выборам, поскольку одни хотят сделать так, чтобы впоследствии эти выборы признать нелегитимными, посеять смуту и раздор в нашей стране. А другая часть мировой общественности следит за тем, какой результат будет у этих выборов», – отметил Александр Котов.

По его словам, кампания в Псковской области проходит «как обычно». «Единственное, что в этот раз она, может быть, спокойнее, чем когда бы то ни было. Если рассматривать с точки зрения конкуренции, то основная борьба, наверное, будет вестись за второе место. И вот то, что касается интриги и борьбы за второе место, здесь есть разные оценки. Недавно были опубликованы социологические исследования, и сегодня достаточно трудно сказать, кто у нас всё-таки это второе место займёт», – подчеркнул Александр Котов.

Нынешнюю избирательную кампанию в регионе спикер регионального парламента охарактеризовал как спокойную и ненавязчивую. «В этой кампании, как, может быть, ни в какой другой, особенно нет никаких грязных технологий. Спокойно проходят агитацию, работают доверенные лица. Мы сегодня видим предвыборные материалы, которые размещаются в средствах массовой информации, и предвыборные ролики кандидатов. Мне кажется, что вот такая кампания – это пример, как и должны проходить выборы», – заключил он.