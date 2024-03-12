Особенности президентской избирательной кампании в регионе назвал Александр Котов
Особенности президентской избирательной кампании в Псковской области назвал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 марта.
«Основная особенность этой кампании заключается в том, что мы в очередной раз определяем путь развития нашей страны на предстоящие шесть лет, то есть на срок полномочий президента, которого мы изберём на этих выборах. Вторая особенность – это беспрецедентное внимание со стороны мировой общественности к этим выборам, поскольку одни хотят сделать так, чтобы впоследствии эти выборы признать нелегитимными, посеять смуту и раздор в нашей стране. А другая часть мировой общественности следит за тем, какой результат будет у этих выборов», – отметил Александр Котов.
По его словам, кампания в Псковской области проходит «как обычно». «Единственное, что в этот раз она, может быть, спокойнее, чем когда бы то ни было. Если рассматривать с точки зрения конкуренции, то основная борьба, наверное, будет вестись за второе место. И вот то, что касается интриги и борьбы за второе место, здесь есть разные оценки. Недавно были опубликованы социологические исследования, и сегодня достаточно трудно сказать, кто у нас всё-таки это второе место займёт», – подчеркнул Александр Котов.
Нынешнюю избирательную кампанию в регионе спикер регионального парламента охарактеризовал как спокойную и ненавязчивую. «В этой кампании, как, может быть, ни в какой другой, особенно нет никаких грязных технологий. Спокойно проходят агитацию, работают доверенные лица. Мы сегодня видим предвыборные материалы, которые размещаются в средствах массовой информации, и предвыборные ролики кандидатов. Мне кажется, что вот такая кампания – это пример, как и должны проходить выборы», – заключил он.
Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах будут работать девять избирательных участков, где они смогут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположатся возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
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