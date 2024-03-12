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Политика

Александр Котов – об избирательной кампании: Я категорический противник чёрных технологий

Председатель Псковского областного Собрания депутатов заявил, что является приверженцем спокойного проведения избирательной кампании.

Александр Котов – об избирательной кампании: «Я категорический противник чёрных технологий». Фото: Андрей Степанов / «Псковская правда»

«Всем хочется, чтобы кампания была яркой и шумной. Кажется, что чем больше скандалов, тем больше привлекается внимание жителей к избирательной кампании. Но я как раз таки сторонник того, чтобы это всё проходило спокойно, чтобы у людей была возможность оценить преимущества и недостатки тех или иных кандидатов и сделать осознанный выбор. Я категорический противник различных скандалов в этих сферах и чёрных технологий», – сказал Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 марта.

По его словам, использование таких технологий «угнетает избирателей».

«Самое главное, чтобы люди знали, когда будут проходить выборы, какие кандидаты участвуют, чтобы могли сами принимать участие в этой избирательной кампании и смогли осознанно сделать свой выбор. Мне кажется, что такая возможность у нас в регионе точно предоставлена. Все достаточно активно информируют о том, как проходит избирательная кампания, какие у неё этапы, когда зарегистрировались кандидаты, когда можно проводить агитацию, когда будет проходить голосование и как оно будет проходить. Информации более чем достаточно, был бы только интерес», – обратил внимание спикер регионального парламента.

Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах будут работать девять избирательных участков, где они смогут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположатся возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
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