Александр Котов – об избирательной кампании: Я категорический противник чёрных технологий

14:35, 12 марта 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов заявил, что является приверженцем спокойного проведения избирательной кампании.

«Всем хочется, чтобы кампания была яркой и шумной. Кажется, что чем больше скандалов, тем больше привлекается внимание жителей к избирательной кампании. Но я как раз таки сторонник того, чтобы это всё проходило спокойно, чтобы у людей была возможность оценить преимущества и недостатки тех или иных кандидатов и сделать осознанный выбор. Я категорический противник различных скандалов в этих сферах и чёрных технологий», – сказал Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 марта.

По его словам, использование таких технологий «угнетает избирателей».

«Самое главное, чтобы люди знали, когда будут проходить выборы, какие кандидаты участвуют, чтобы могли сами принимать участие в этой избирательной кампании и смогли осознанно сделать свой выбор. Мне кажется, что такая возможность у нас в регионе точно предоставлена. Все достаточно активно информируют о том, как проходит избирательная кампания, какие у неё этапы, когда зарегистрировались кандидаты, когда можно проводить агитацию, когда будет проходить голосование и как оно будет проходить. Информации более чем достаточно, был бы только интерес», – обратил внимание спикер регионального парламента.