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Общество

Кондитерская «Миша» переезжает с Ольгинской набережной на новое место

Кафе-кондитерская «Миша» открывает новую точку в Пскове взамен кафетерия на Ольгинской набережной. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщил владелец сети кондитерских Михаил Пасько.

  • Новое кафе «Миша» на Максима Горького
    Фото: Сеть кондитерских «Миша»
  • Новое кафе «Миша» на Максима Горького
    Фото: Сеть кондитерских «Миша»
  • Новое кафе «Миша» на Максима Горького
    Фото: Сеть кондитерских «Миша»
  • Новое кафе «Миша» на Максима Горького
    Фото: Сеть кондитерских «Миша»

Новое кафе займёт помещение в здании бывшего радиозавода на улице Максима Горького, 1. Посадка в кафе будет рассчитана примерно на 60-70 мест. Интерьер помещения будет выполнен в привычной для посетителей «Миши» стилистике и не будет сильно отличаться от других точек. При этом известно, что в заведении будут панорамные окна.

«Перед нами стояла задача расширить производство, а именно расширить зал для более комфортного обслуживания наших гостей. Помещение на Ольгинской набережной стало совсем маленьким для нас. Для гостей новой точки есть удобная парковка, а добраться, например, от Четырех углов можно за 5-7 минут. Надеюсь, в будущем территорию возле кафе облагородят и там станет ещё красивее и удобнее», – рассказал Михаил Пасько.

Открытие нового заведения запланировано на конец апреля – начало мая. Владелец надеется, что к Пасхе (5 мая) кафе точно откроется.

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