«Кванториум» в Великих Луках возглавит Артём Баринов
У детского технопарка «Кванториум» в Великих Луках появится новый руководитель. Им станет главный специалист отдела по молодёжной политике управления образования администрации Великих Лук Артём Баринов. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».
По его словам, сегодня, 12 марта, у него был последний рабочий день в управлении образования администрации Великих Лук. «Это были прекрасные шесть лет. Благодарю коллег и руководителей за колоссальный опыт работы», – написал он.
К новым обязанностям Артём Баринов приступит 13 марта.
Напомним, что ранее руководителем великолукского «Кванториума» являлся Дмитрий Кривогузов.
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