Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

На необходимость подготовки участников предвыборных дебатов обратил внимание Александр Котов

На необходимость подготовки участников предвыборных дебатов обратил внимание председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 марта.

На необходимость подготовки участников предвыборных дебатов обратил внимание председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Фото: Андрей Степанов / «Псковская правда»

«Дебаты – это интересный процесс в избирательной кампании. Хоть есть много сторонников такого метода ведения предвыборной кампании, то есть и много его противников. И прежде всего дебаты ведь тоже нужно вести цивилизованно. У нас зачастую дебаты превращаются либо в бесконечную ругань и предписания, либо доходят до откровенных оскорблений», – подчеркнул Александр Котов.

Это случается из-за того, что у людей нет навыка участия в этих дебатах, сказал спикер. «Они не представляют, с какой целью эти дебаты проводятся и как достичь необходимого результата на этих дебатах. Но опять же, обучение этих людей, например, проведение школы дебатов и так далее – это всё задача политических партий <…> Дебаты исключать из предвыборной кампании, как очень важный элемент, ни в коем случае нельзя. Наоборот, может быть, можно сейчас всем подумать об этом и обратить внимание на цивилизованное проведение дебатов и подготовку участников этих дебатов заранее», – заключил Александр Котов.

Отвечая на вопрос о том, прошли ли дебаты в Псковской области удачно, спикер регионального парламента сказал: «Не очень, если честно сказать. Нет такой остроты, нет такого ощущения, что мы всё бросаем и идём смотреть дебаты, потому что это вызывает такой неподдельный интерес».

Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах будут работать девять избирательных участков, где они смогут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположатся возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 марта 2024

Интерес к ДЭГ в Псковской области объяснил Александр Котов
12 марта 2024

На необходимость подготовки участников предвыборных дебатов обратил внимание Александр Котов
12 марта 2024

Александр Котов – об избирательной кампании: Я категорический противник чёрных технологий
12 марта 2024

Особенности президентской избирательной кампании в регионе назвал Александр Котов
12 марта 2024

Александр Котов станет гостем программы «Оглавление»
12 марта 2024

Вступил в силу запрет на публикацию исследований и прогнозов, связанных с президентскими выборами
11 марта 2024

Видеостену для наблюдения за выборами начали монтировать в Пскове
11 марта 2024

Пыталовский район подготовился к размещению мобильного избирательного участка

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...