На необходимость подготовки участников предвыборных дебатов обратил внимание Александр Котов

15:01, 12 марта 2024, ПАИ

На необходимость подготовки участников предвыборных дебатов обратил внимание председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 марта.

«Дебаты – это интересный процесс в избирательной кампании. Хоть есть много сторонников такого метода ведения предвыборной кампании, то есть и много его противников. И прежде всего дебаты ведь тоже нужно вести цивилизованно. У нас зачастую дебаты превращаются либо в бесконечную ругань и предписания, либо доходят до откровенных оскорблений», – подчеркнул Александр Котов.

Это случается из-за того, что у людей нет навыка участия в этих дебатах, сказал спикер. «Они не представляют, с какой целью эти дебаты проводятся и как достичь необходимого результата на этих дебатах. Но опять же, обучение этих людей, например, проведение школы дебатов и так далее – это всё задача политических партий <…> Дебаты исключать из предвыборной кампании, как очень важный элемент, ни в коем случае нельзя. Наоборот, может быть, можно сейчас всем подумать об этом и обратить внимание на цивилизованное проведение дебатов и подготовку участников этих дебатов заранее», – заключил Александр Котов.

Отвечая на вопрос о том, прошли ли дебаты в Псковской области удачно, спикер регионального парламента сказал: «Не очень, если честно сказать. Нет такой остроты, нет такого ощущения, что мы всё бросаем и идём смотреть дебаты, потому что это вызывает такой неподдельный интерес».