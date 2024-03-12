ПсковГУ приглашает школьников принять участие в интеллектуальном конкурсе «Барс»

16:15, 12 марта 2024, ПАИ

Псковский государственный университет приглашает учащихся 10-11 классов на университетский интеллектуальный конкурс «Барс». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Желающие принять участие должны пройти регистрацию на конкурс до 10 апреля по ссылке. После этого на электронную почту участника придёт письмо с логином и паролем для прохождения теста. Он будет доступен до 30 апреля, а результаты будут известны 15 мая.

Тестирование можно будет пройти по таким дисциплинам, как математика, физика, английский, французский и немецкий языки, биология, химия, обществознание.

Победители и участники интеллектуального конкурса «Барс» могут заработать дополнительные баллы за индивидуальные достижения при поступлении в ПсковГУ, уточнили в пресс-службе.