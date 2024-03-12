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Политика

Александр Котов: У действующего состава Молодёжного парламента есть потенциал для работы

У действующего состава Псковского молодёжного парламента есть потенциал для работы, заявил председатель областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 марта.

Александр Котов: «У действующего состава Молодёжного парламента есть потенциал для работы». Фото: Андрей Степанов / «Псковская правда»

«Мы стремимся к тому, чтобы совершенствовать работу Молодёжного парламента. Сейчас все члены Молодёжного парламента являются помощниками депутатов в областном Собрании. И мы сделали это сознательно, во-первых, для того чтобы наши молодые люди приобретали опыт работы в качестве помощника, наблюдали прямо изнутри за работой депутатов, за работой нашего законодательного органа. И в этом смысле приобретали какой-то опыт», – отметил Александр Котов.

Кроме того, члены Молодёжного парламента имеют возможность проявить себя, показать свои способности и научиться чему-то, подчеркнул он.

«Для молодых людей – это возможность такой командной работы. Зачастую у нас в предыдущих составах Молодёжного парламента всё-таки были такие попытки индивидуальной работы и реализации индивидуальных проектов. А сейчас мы рассчитываем на то, что они будут работать как целая команда. Мы старались тщательно отобрать всех тех, кого можно рассматривать в качестве кандидатов. Пока на начальном этапе я вижу, что потенциал работы у этого состава Молодёжного парламента есть. Важно им помочь, и мы обязательно это сделаем. Ну и, соответственно, важно, чтобы у них не пропало желание проявить себя и поучиться», – отметил Александр Котов.

При этом не стоит полагать, что Молодёжный парламент – это смена для депутатов областного Собрания, обратил внимание он. «Так даже ошибочно думать. Мы всё-таки Молодёжный парламент создаем не для того, чтобы сделать скамейку запасных. Это никак не связано. Мы даём возможность научиться, посмотреть, как работает законодательный орган, понять, в общем-то, тебе надо это или нет», – заключил спикер регионального парламента.

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