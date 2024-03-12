Александр Котов: У действующего состава Молодёжного парламента есть потенциал для работы
У действующего состава Псковского молодёжного парламента есть потенциал для работы, заявил председатель областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 марта.
«Мы стремимся к тому, чтобы совершенствовать работу Молодёжного парламента. Сейчас все члены Молодёжного парламента являются помощниками депутатов в областном Собрании. И мы сделали это сознательно, во-первых, для того чтобы наши молодые люди приобретали опыт работы в качестве помощника, наблюдали прямо изнутри за работой депутатов, за работой нашего законодательного органа. И в этом смысле приобретали какой-то опыт», – отметил Александр Котов.
Кроме того, члены Молодёжного парламента имеют возможность проявить себя, показать свои способности и научиться чему-то, подчеркнул он.
«Для молодых людей – это возможность такой командной работы. Зачастую у нас в предыдущих составах Молодёжного парламента всё-таки были такие попытки индивидуальной работы и реализации индивидуальных проектов. А сейчас мы рассчитываем на то, что они будут работать как целая команда. Мы старались тщательно отобрать всех тех, кого можно рассматривать в качестве кандидатов. Пока на начальном этапе я вижу, что потенциал работы у этого состава Молодёжного парламента есть. Важно им помочь, и мы обязательно это сделаем. Ну и, соответственно, важно, чтобы у них не пропало желание проявить себя и поучиться», – отметил Александр Котов.
При этом не стоит полагать, что Молодёжный парламент – это смена для депутатов областного Собрания, обратил внимание он. «Так даже ошибочно думать. Мы всё-таки Молодёжный парламент создаем не для того, чтобы сделать скамейку запасных. Это никак не связано. Мы даём возможность научиться, посмотреть, как работает законодательный орган, понять, в общем-то, тебе надо это или нет», – заключил спикер регионального парламента.
Александр Котов: У действующего состава Молодёжного парламента есть потенциал для работы
Сэкономленные от выплаты долгов деньги Александр Котов считает необходимым потратить на инфраструктуру ЖКХ
На необходимость подготовки участников предвыборных дебатов обратил внимание Александр Котов
Александр Котов – об избирательной кампании: Я категорический противник чёрных технологий