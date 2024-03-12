Этап национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с ОВЗ пройдёт в Псковской области
Региональный этап X Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» пройдёт в Псковской области с 16 по 19 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Соревнования пройдут в категориях среди школьников, студентов и специалистов. Для учеников средних образовательных учреждений запланировано 14 видов состязаний, студенты посоревнуются в десяти, а специалисты – в трёх.
Мероприятие пройдёт на семи площадках в Пскове, Острове и Великих Луках.
Победители регионального этапа станут участниками финала национального чемпионата «Абилимпикс», который пройдёт в Москве в октябре 2024 года.
Отметим, что помимо состязаний на площадках события пройдут фестиваль возможностей и мероприятия деловой программы.
Борис Елкин поздравил работников уголовно-исполнительной системы с профессиональным праздником
Этап национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с ОВЗ пройдёт в Псковской области
Александр Котов: У действующего состава Молодёжного парламента есть потенциал для работы