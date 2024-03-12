Вера Емельянова проконтролировала строительство школы и больничного комплекса в Пыталовском районе

20:54, 12 марта 2024, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова с рабочим визитом посетила Пыталовский муниципальный округ, сообщила в своём Telegram-канале глава округа Вера Кондратьева.



Фото: Telegram-канал Веры Кондратьевой



Фото: Telegram-канал Веры Кондратьевой



Фото: Telegram-канал Веры Кондратьевой



Фото: Telegram-канал Веры Кондратьевой



Фото: Telegram-канал Веры Кондратьевой



Фото: Telegram-канал Веры Кондратьевой



Фото: Telegram-канал Веры Кондратьевой













Вера Емельянова оценила строительство нового больничного комплекса в Пыталово, а также нового здания средней школы в деревне Линово.

Подрядчики доложили о ходе работ, строительной готовности объектов, проблемах и ближайших задачах.

«Объекты находятся под постоянным контролем со стороны заказчиков, строительного контроля, авторского надзора и так далее. Но очень важно побывать на объекте, пообщаться с подрядчиками, людьми, лично посмотреть на ход и качество работ», – написала Вера Кондратьева.

Вера Емельянова дала подрядчикам рекомендации, а также поставила перед ним задачи наращивать темп строительства, строго соблюдать этапы и сроки производства работ.