Вера Емельянова проконтролировала строительство школы и больничного комплекса в Пыталовском районе
Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова с рабочим визитом посетила Пыталовский муниципальный округ, сообщила в своём Telegram-канале глава округа Вера Кондратьева.
-
Фото: Telegram-канал Веры Кондратьевой
-
Фото: Telegram-канал Веры Кондратьевой
-
Фото: Telegram-канал Веры Кондратьевой
-
Фото: Telegram-канал Веры Кондратьевой
-
Фото: Telegram-канал Веры Кондратьевой
-
Фото: Telegram-канал Веры Кондратьевой
-
Фото: Telegram-канал Веры Кондратьевой
Вера Емельянова оценила строительство нового больничного комплекса в Пыталово, а также нового здания средней школы в деревне Линово.
Подрядчики доложили о ходе работ, строительной готовности объектов, проблемах и ближайших задачах.
«Объекты находятся под постоянным контролем со стороны заказчиков, строительного контроля, авторского надзора и так далее. Но очень важно побывать на объекте, пообщаться с подрядчиками, людьми, лично посмотреть на ход и качество работ», – написала Вера Кондратьева.
Вера Емельянова дала подрядчикам рекомендации, а также поставила перед ним задачи наращивать темп строительства, строго соблюдать этапы и сроки производства работ.
Вера Емельянова проконтролировала строительство школы и больничного комплекса в Пыталовском районе
Псковичам напоминают о правилах безопасности при езде на велосипедах и электросамокатах
Борис Елкин поздравил работников уголовно-исполнительной системы с профессиональным праздником