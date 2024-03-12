О псковских достопримечательностях и жизни Юрия Гагарина узнали учащиеся СИЗО-1 в Пскове на «Разговорах о важном»
Тематический урок «Разговоры о важном» прошёл в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.
В ходе беседы учащиеся узнали об основных достопримечательностях Псковской области и соседних регионов, совершили виртуальную экскурсию на выставку «Россия» и прослушали музыкальную композицию «Мы единая страна».
Вторая часть разговора была посвящена 90-летию со дня рождения лётчика-космонавта Юрия Гагарина. Аудитории показали документальный фильм о его жизни, а также кадры запуска корабля «Восток», где прозвучала знаменитая гагаринская фраза «Поехали!».
В конце урока некоторым учащимся вручили дипломы за участие в викторине «Фестивальная история», проходившей в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.
О псковских достопримечательностях и жизни Юрия Гагарина узнали учащиеся СИЗО-1 в Пскове на «Разговорах о важном»
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