245 тысяч рублей похитил пскович у липецких рабочих

08:10, 13 марта 2024, ПАИ

245 тысяч рублей похитил пскович у рабочих в Липецке, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

В январе этого года 41-летний житель Псковской области забрался в строительные вагончики на двух стройплощадках в Липецке и из карманов одежды рабочих и их кошельков украл в сумме 245 тысяч рублей.

С места преступления пскович скрылся, но был задержан полицейскими в Тамбове. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.